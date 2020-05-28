Bağlarda yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Mega Sanayi Sitesi olarak bilinen sanayici ve iş adamlarının kullandığı yolun önce alt ve temel bakımını yaptı, daha sonra kendi üretmiş olduğu sıcak asfalt ile asfaltlama çalışmalarına başladı.

Bağlar Belediyesi, bahar döneminin gelmesiyle birlikte başlatmış olduğu asfaltlama, yol yapım ve bakım çalışmalarında bayramdan sonra hız kesmeden yoğun tempoda devam ediyor. Son olarak Direkhane bölgesindeki asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Bağlar Belediyesi, yaklaşık 20 yıl sonra 45 bin nüfuslu Mevlana Halit Mahallesi, 20 bin nüfuslu Selahattin Eyyubi Mahallesini asfalt ile hizmeti ile tanıştırarak Bağcılar Mahallesindeki bir çok cadde ve sokağı bayramdan önce asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sunmuştu.

Önce yol yapıldı, sonra asfalta başlandı

Bayramdan hemen sonra ise sanayici ve iş adamlarının kullandığı Bağcılar Mahallesindeki Mega Sanayi Sitesinin asfaltlama çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önce caddenin alt temel ve temel bakımını gerçekleştirerek yolu nizami hale getirdi, daha sonra ise belediyenin bazalt taşından üretmiş olduğu sıcak asfalt ile asfalt döşeme çalışmalarının startını verdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, büyük önem verdiği yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını yakından takip ederek zaman zaman incelemelerde bulunup bilgi alıyor.

Esnaf ve sanayiciler durumdan memnun

Bağlar Belediyesinin yıllar sonra bu bölgede başlatmış olduğu yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetleri çevredeki esnaf, sanayiciler ve iş adamlarının takdirini topladı. Vatandaşlar, Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkürlerini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Beyoğlu, “Allah, bize bazalt taşından kendi asfaltımızı üretme ve bununla milletimize hizmet etme imkanı verdi. Tüm Diyarbakır’a yetecek kadar asfaltımız var. Hamdolsun istediğimiz kadar üretebiliyoruz. Hedefimiz asfaltsız yer bırakmamaktır. Sanayici ve iş adamlarımız için çok önemli olan Mega Sanayi Sitemizi asfaltlamaya başladık. En kısa zamanda hizmete hazır hale getireceğiz” dedi.