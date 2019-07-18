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Bağlar’da yapılması planlanan kentsel dönüşüm için Ankara’da önemli görüşme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen’i ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
Bağlar’da yapılması planlanan kentsel dönüşüm için Ankara’da önemli görüşme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen’i ziyaret etti. Görüşmede, Bağlar’da yapılması planlanan kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi alış-verişi yapıldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, geçtiğimiz günlerde beraberindeki Bakanlık heyeti ile birlikte Diyarbakır’a gelmiş kentsel dönüşümün gündemde olduğu Bağlar’da Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile birlikte incelemelerde bulunmuşve daha sonra Başkan Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek 5 yıl içinde uygulanması planlanan kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.


Bu kez Başkan Beyoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında Genel Müdür Vedat Gürgen’i Bakanlıktaki makamında ziyaret etti. Görüşmenin ana gündemi, Bağlar’da yapılması planlanan kentsel dönüşüm ile ilgili karşılıklı bilgi paylaşımı, çalışmalarda gelinen son nokta ve bundan sonra izlenecek yol haritası oldu.


Başkan Beyoğlu, daha sonra İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştü. Genel Müdür Büyük’ün makamında gerçekleşen ziyarette krediler ve Avrupa Birliği Hibe Projeleri gibi önemli konular ele alındı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin verimli geçtiğini dile getiren Başkan Beyoğlu, yakın ilgisinden dolayı İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
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