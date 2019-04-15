0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bağlar’da Ak Partili Beyoğlu mazbatasını aldı

HDP adayı Zeyyat Ceylan'ın KHK kapsamında ihraç olduğu gerekçesiyle, YSK’nın aldığı karar doğrultusunda Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı olan AK Partili Hüseyin Beyoğlu, İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:13
Bağlar’da Ak Partili Beyoğlu mazbatasını aldı

YSK 31 Mart yerel seçimlerini seçimi kazanan HDP adayı Zeyyat Ceylan'ın KHK kapsamında ihraç olduğu gerekçesiyle mazbata verilmeyeceğine dair kararından sonra, mazbatanın seçim sonuçlarına göre ikinci sırada bulunan AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu'na verileceği geçtiğimiz günlerde karara bağladı.

Karar resmileşirken, AK Parti Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve partililerle birlikte gittiği İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Beyoğlu, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Beyoğlu yaptığı paylaşımda, “Ya Allah Bismillah mazbatamızı aldık. Kıymetli Diyarbakırlılar kıymetli Bağlar halkımız, bizler seçim süresi boyunca Bağlar'ımızda gezmedik ev ve esnaf bırakmadık. Bu süreçte bizlere oy versin veya vermesin, önemi olmaksızın Bağlar ve Diyarbakır halkımıza şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte ilçe seçim kurulu önünde hatıra fotoğrafı çektikten sonra Bağlar İlçe Belediyesine geçerek çalışmalara başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:13
  1. Diyarbakır
  2. Bağlar
  3. HDP
  4. AK Parti
  5. AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak
  6. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer
  7. Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu
  8. HDP adayı Zeyyat Ceylan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. "Maçlara gitmeye devam edeceğim"
    3. Jandarma uzman erbaş sonuçları son..
    4. "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği..
    5. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    6. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    7. Bağlar’da Ak Partili Beyoğlu..
    8. Gazbir-Gazmer Türkiye İç Tesisat..
    9. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    10. Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi
    11. Başkan Ensari’ye hayırlı olsun..
    12. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    13. Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    14. Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada
    15. Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e..
    16. Sevgi, çocukların büyümesinde önemli..
    17. Düğün dönüşü kazada ölen iki kardeş..
    18. Gençlerbirliği liderliği geri aldı
    19. Özel’den Şehitler Haftası mesajı
    20. "Tarihimizi kendi soyunu katledenlere..
    21. Heyelanda hayatını kaybeden kişi son..
    22. Cimbom transferde bombayı patlatıyor!
    23. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    24. 23 Nisan Spor Şenliklerinin startı..
    25. MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor..
    26. İsrail medyası: “Trump, Netanyahu’yu..
    27. KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK..
    28. Balık sezonu kapandı
    29. Kocaeli’de iş adamının öldürülmesi..
    30. Afrin’deki engellilere yardım
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!