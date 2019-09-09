Bağlar Belediyespor karate takımı 3’te 3 yaptı Gaziantep’te düzenlenen İllerarası Gaziantep Karate Ligi 1.

Gaziantep’te düzenlenen İllerarası Gaziantep Karate Ligi 1. Etap Karate Şampiyonası’nda Bağlar Belediyespor takımı, gümüş madalya kazandı.

7-8 Eylül 2019 tarihlerindeGaziantep ilinde yapılan İllerarası Gaziantep Karate Ligi1. Etap Karate Şampiyonası sona erdi. Ferdi maçlarında üstün başarılar elde eden Bağlar Belediyespor karate takımı şampiyonada zorlu rakiplerini yenerek gümüş almaya hak kazandı ve karşılaşmalarda 3’te 3 yaptı. Başarılı sporcular ilk kez katıldığı şampiyonada17 ilde 700 ’e yakın sporcu ve 55 kulüp arasından klasmanda gümüş madalya kazanarak büyük bir avantaj yakalamış oldu.

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