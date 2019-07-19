Bağlar Belediyesi’nden organik tarım hamlesi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, dünyada Fransa’nın başkenti Paris’te örneği olan kent içinde tarım alanları oluşturma konusunda önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. İlçe merkezinde belediyeye ait olan araziler tarım alanlarına çevrilerek meyve ve sebze bahçeleri oluşturuluyor.

Bağlar Belediyesi, kent içi tarım uygulamaları alanında önemli bir hamle başlattı. Dünyada Fransa’nın başkenti Paris’te örneği olan kent içi tarım uygulamaları oluşturma konusunda çalışma başlatılırken, proje kapsamında ilk meyve ve sebze bahçeleri oluşturulmaya başlandı. İlçe merkezinde belediyeye ait olan araziler tarım alanlarına çevrilerek birçok noktada organik olan hormonsuz meyve ve sebze çeşitleri yetiştirilecek. Bu proje ile hem vatandaşların meyve ve sebze üretimine teşvik edilmesi hem ilkokul çağındaki çocukların tarım ürünlerinin üretimi konusunda özendirilmesi amaçlanıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun büyük önem verdiği ve kısa zamanda ilçenin uygun alanlarında hayata geçirilmesini istediği proje ile hem ilçe ekonomisine katkı sağlanması hem de bu konuda örnek oluşturulması amaçlanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Beyoğlu, “Adını bağ ve bahçelerden alan ilçemizin hak ettiği kent içi tarım uygulamaları projesini başarıyla hayata geçireceğiz inşallah. Yüzde yüzü organik olacak tarım ürünlerini burada üretip uygun fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunarak kent içi tarım konusunda örnek bir belediye olacağız. Bağlar’ımız bu konuda model olacak” diye konuştu.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferit Tutşi ,bir hafta önce startı verilen projede fidanlık alanlarının oluşturulduğunu belirterek, bir ay içinde meyve ve sebze ağaçları ekimini tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.