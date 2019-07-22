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Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme dersi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin yüzme kursunda hem çocuklara hem de annelerine yüzme dersi eğitimi verilerek olası boğulma vakalarına karşı bilinçlendiriliyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:31
Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme dersi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin yüzme kursunda hem çocuklara hem de annelerine yüzme dersi eğitimi verilerek olası boğulma vakalarına karşı bilinçlendiriliyor. Uzman hocalar tarafından eğitim alan çocuk ve anneler uygulamadan son derece memnun.


Bağlar Belediyesi, çocuklara ve annelerine eş zamanlı yüzme eğitimi vererek sosyal belediyecilik adına önemli bir çalışmayı uyguluyor. Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlıfaaliyet gösteren Solin Çocuk Oyun Evi ve yüzme havuzundayıl boyunca faaliyet gösteren ısıtma sistemine uygun kapalı yüzme havuzunda hem çocuklarahem de annelerineyüzme dersi eğitimi verilerekönemli bir hizmeteimza atılıyor. Mevsim koşullarına göre hem sıcak hem soğuk suyun kullanılabildiği havuzda verilen teorik ve pratik eğitimle birçok çocuk ve annenin ilk kez yüzme ile tanışması sağlanacak. Uzman hocalar tarafından eğitim alan çocuklar ve anneler uygulamadan son derece memnun kalırken, bu konuda vatandaşlardan yoğun bir talep geldiği belirtildi.


Bağlar Belediyesi Solin Çocuk Oyun Evi’nde ayrıca çocuklara yönelik olarak resim, müzik, satranç, okul öncesi ve çocuklara yönelik ihmal istismarlığı gibi alanlarda da yine uzman hocalar tarafından yıl boyunca eğitim verilecek. Dar gelirli ailelere yönelik hizmetlerin öne çıktığı çalışmalarda görev yapan sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar, kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli alanlarda psikolojik eğitimler de vererek topluma kazandırıyor.



İnternet bağımlılığına karşı çocuklara destek


Bağlar bölgesinde velilerin yoğun şikayetlerine konu olan internet kafe bağımlılığının önüne geçmek için de çalışmaların yapıldığıBağlar Belediyesi’ne ait binada, okul dönemlerinde çocukların ders çalışmasına ve ödev yapmalarına kadar bir çok alandauzman eğitimciler tarafından destek sağlanacak. Bu çalışmalarla çocukların internet kafe bağımlılığından kurtarılması da amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:31
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