Bağlar Belediyesi yıllardır asfaltlanmayan caddeyi bir günde asfaltladı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, eski Bağlar bölgesinin işlek caddelerinden olan Fatih Caddesinde yaklaşık 1 kilometreyi kapsayan alanı bir günde asfaltladı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşını Karacadağ bölgesinde kurmuş olduğu Asfalt Plenti ve Taş Kırma- Eleme Konkasör Şantiyesinde asfalta dönüştürerek başlatmış olduğu sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır asfaltlanmadığı için kullanılamaz hale gelen mahalle, cadde ve sokakları asfaltlayarak vatandaşların rahat nefes almasını sağlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin eski ve işlek caddelerinden olan Fatih Caddesini bir günde asfaltlayarak önemli bir performans ortaya koydu. Başkan Hüseyin Beyoğlu, asfaltlama makinesinin üzerine çıkarak bir süre çalışmaları yönetti ve ekiplere talimatlar verdi. 1 kilometrelik alanı kapsayan caddedeki asfaltlama çalışmalarını AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir ile beraber takip eden Beyoğlu, kısa sürede başarıyla tamamlanan asfaltlama hizmeti nedeniyle belediye ekiplerini tebrik etti.

"Asfaltta kendine yeten belediye haline geldik"

Bağlar Belediyesinin ürettiği asfalt ile kendisine yeten belediye haline geldiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Kendi asfaltımızla hem ilçemize hizmet ediyoruz hem de talep gelmesi halinde başka belediyelere ve kurumlara asfalt verebiliyoruz. Bir yıl içinde bu anlamda kendisine yeten bir belediye haline gelmemizi önemsiyoruz. Asfaltladığımız her mahalle, cadde ve sokakta ayrı bir hikaye var. Fatih Caddesi de bunlardan biriydi. Allah’a hamdolsun, yıllar sonra asfalt hizmeti ile tanıştırdık. Milletimize söz verdiğimiz gibi kentimizi dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü asfaltı ile baştan başa ihya edeceğiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Dilek Demir’de başkanla gurur duyduklarını kaydederek caddenin önceki halinin çok kötü olduğunu asfaltlama hizmetinden sonra herkesin rahat nefes aldığını söyledi.

Caddenin yıllardır ihmal edildiğini belirten çevre esnafı, yapılan asfaltlama hizmetinden dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.