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Ekonomi Bağkur yapılandırma nasıl olacak? | Bağkur yapılandırma başvuru
Ekonomi

Bağkur yapılandırma nasıl olacak? | Bağkur yapılandırma başvuru

Bağkur yapılandırmayla emekli olunur mu? Yapılandırma yasası meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Milyonlarca borçlunun bu kararla yüzü güldü. Borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular emekli olma imkanı doğdu. Peki, Bağ-Kur yapılandırma işlemi nasıl yapılır? | Bağ-Kur yapılandırma ile emekli olma | Bağ-Kur borç yapılandırma işlemi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:47:00 -
Bağkur yapılandırma nasıl olacak? | Bağkur yapılandırma başvuru

Bağ-Kur borcu ödenirse silinen günler geri alınır mı? | "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla;  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Bağ-Kur borcu olanlar yapılandırma işlemiyle emekli olup olamayacaklarını araştırıyor. Bağ-Kur borcu olanlar nasıl emekli olacak?

Bağkur yapılandırma nasıl olacak? | Bağkur yapılandırma başvuru

Bağ-Kur borcu olanlar silinen günlerinin tamamen yeniden kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. Bağ-Kur borçları sebebiyle hizmet günleri silinenler yapılandırma başvurusu yaparak emekli olabilir. İhya başvuruları 1 Aralık'ta başlayacak. Bağ-Kur yapılandırma başvuruları ise 1 Şubat 2021'de sona erecek.

Bağ-Kur'lular silinen günlerini canlandırmak için 1 Aralık 2020-1 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru yapmalılar. İhya yani silinen günlerin canlandırılması için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapması gerekiyor. İhya işleminin gerçekleşmesi için borçların tamamının 2021 Mart ayına kadar ödenmesi gerekiyor. Böylelikle sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri ise asgari ücret üzerinden yapılacak.

Vefat eden Bağ-Kur borçluların yakınları dul ve yetim aylığı ihya başvuru yapabilir.

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