Bağkur prim borcu yeniden yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur prim borcu olan emekli olabilir mi?

Bağ-kur prim borcu olanlar için yeni bir kolaylık sağlandı. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Özellikle Bağ-kur prim borcu olup bu borçların çeşitli kanunlara göre dondurulması işlemi sistem üzerinden yapılmıştı. 7256 sayılı yasaya göre dondurulan bu süreler dönemindeki değer üzerinden yeniden hesaplanarak prim borçları yeniden yapılandırılmış oldu" dedi. Bağkur prim borcu olanlar çıkan borcu piyasa koşullarından çok daha uygun maliyetle ödeyebilmeleri için SGK tarafından bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın neticesinde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank’la protokol imzalandı. Buna göre, prim borcu olan vatandaşlar emekli olabilecek durumda olanlar borçlarını ödeyerek emekli olabilecekler.

Bağkur prim borcu yeniden yapılandırma nasıl yapılır?

Kanuna göre, esnaf ve tarım BAĞ-KUR’lularına, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borçları için iki seçenek sunulacak. Prim borçları için iki ay içinde yapılandırma başvurusu yaptıklarında, borçları yeni kanun kapsamında yapılandırılarak bir yıldan üç yıla kadar 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenebilecek.

Borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler, yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeyip sigortalılık sürelerini yeniden canlandırabilecekler. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Emeklilik hesabında dikkate alınacak.

BAĞKUR prim borcu sorgulama nereden yapılır?

Bağkur borcu olanlar e-devlet sistemi üzerinden borç sorgulayabilir. Bağkur prim sorgulamak için tıklayın.

BAĞKUR prim borcu yapılandırmaya kimler başvurur?

Durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için ihya başvurusu yapılması gerekiyor. Sürenin bir kısmının primini ödeyip, bir kısmının primini ödememe şansı bulunmuyor. Prim ödemeleri mevcut asgari ücret üzerinden yatırılacak. Hayatta olmayan BAĞ-KUR’luların eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecekler. Dondurulan sürelerin tamamının primini ödeyen hak sahipleri, prim süresinin yeterli olması halinde dul ve yetim aylığı bağlatabilecekler. Sigortalının kendisi veya vefatı halinde eşi veya çocuklarının talep etmesi halinde sigortalılık sürelerinin tamamının primi ödenerek ihya edilecek. Primler, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında olmak üzere, kişilerin kendi belirleyeceği kazanç tutarı üzerinden ödenebilecek.