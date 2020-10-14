Esnaf ve serbest meslek sahipleri ve tarım işletmesi sahipleri prim ödeyerek emekli olabilmekteler. Peki Bağkur primi ne kadar? Bağkur pirimleri nereye yatırılır?

Emeklilik başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Emeklilik hakkını kazanmış olanlar (işçi, memur) emeklilik talebini çalışmakta olduğu kuruma yapar. Kurum da kişinin emekliliği için sevk onayı olarak ilgili kişilere bildirir. Bu tebliğden sonra bir ay içerisinde emekli olacak kişi, iş yerinden ilişkiyi keserek emeklilik belgesini tanzim edip SGK’ya bildirir. Hizmet aylığı kesildiği tarihten ay başından itibaren emekli aylığı bağlanır. Emeklilik hakkını açıkta iken elde eden kişiler ise emeklilik başvurusunu SGK’ya yapar. Kişilerin müracat tarihini takip eden ay başından itibaren emeklilik aylığı bağlanır.

Bağkur ödemesi nasıl yapılır?

Emeklilik için Bağkur prim ödemesi yapanlar Bağkur primlerini PTT şubeleri üzerinden TC kimlik numarası üzerinden ödenmekte. Ayrıca Bağkur prim ödemeleri SGK’nın anlaşması bulunduğu bankalar üzerinden de ödenir.

Bağkur primleri hangi bankaya yatırılır?

Bağkur primleri SGK’nın anlaşmış olduğu bankalar vasıtasıyla ödenir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi devlet bankalarının yanında SGK ile anlaşması bulunan Türkiye İş Bankası, Deniz Bank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Kuveyt Türk başta olmak üzere SGK anlaşmalı diğer bankalardan yapılabilmektedir. SGK prim ödemesi için tıklayınız.

Çiftçi Bağkur ödemesi ne kadar?

Çiftçi Bağkur primi ne kadar? En düşük Bağkur prim ödemesi ne kadar? Esnaf ve serbest meslek sahipleri ve çiftçilikle uğraşanlar Bağkur prim ödemesi yaparak emeklilik hakkına sahip olmaktalar. En düşük Bağkur pirimi 2020 itibariyle 868.18 TL’dir. Bağkur primini düzenli olarak ödeyemeyen ve geçmiş dönem borcu bulunanların ödeyeceği Bağkur prim aylık tutarı bin 015 TL’dir. İsteğe bağlı sigorta kapsamında aylık kazancın yüzde 32’si üzerinden prim ödemekte. Bu kişilerin ödeyeceği aylık prim ise 941.76 TL’dir.