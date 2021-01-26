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Ekonomi Bağkur borcu olan hastaneye gidebilir mi? GSS borcu olan hastaneye gider mi ilaç alır mı?
Ekonomi

Bağkur borcu olan hastaneye gidebilir mi? GSS borcu olan hastaneye gider mi ilaç alır mı?

Bağkur borcu olan ilaç alabilir mi? Bağkur borcu olan sağlıktan faydalanabilir mi? GSS prim borcu olan sağlıktan yararlanabilir mi? Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan muayene olabilir mi? soruları hem Bağkur hem de GSS borcu olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. GSS ve Bağkur prim borcu olanlar, sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanmayacağına ilişkin Resmi Gazete kararı yayımlandı. İşte GSS ve Bağkur prim borcu olanların ilaç alabilir mi? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:12:00 - 2021-01-26 10:13:36
Bağkur borcu olan hastaneye gidebilir mi? GSS borcu olan hastaneye gider mi ilaç alır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

GSS prim borcu yapılandırma son tarih ne zaman?

31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkanı bulunuyor. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.

GSS borç yapılandırmadan kimler faydalanacak?

Bağ-Kur, tarımda süreksiz çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışanlar da borçlarını yapılandırarak, ilk taksit ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanacak. Bu yıl ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 lira olup ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Ödeme gücü de gelir testi ile belirleniyor.

GSS prim borç sorgulamak için tıklayın

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