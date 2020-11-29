Bağkur borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?
Bağkur borcu nasıl yapılandırılır? | Milyonlarca borçlunun beklediği yapılandırma kararı yürürlüğe girdi. Bağ-Kur borcu bulunanlar yapılandırma için son başvuru tarihini merak ediyor. | Bağ-Kur yapılandırma ekranı | Bağ-Kur yapılandırma son tarih | Yapılandırma başvuru ekranı
Bağkur borç yapılandırma ekranı | 17 Kasım’dan itibaren gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları gibi pek çok borç yapılandırılıyor. Bağ-Kur borcu olanlar hangi işlemleri yapmaları gerektiğini merak ediyor. Bağ-Kur borç yapılandırma ne zaman sona erecek?
Bağkur borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?
Bağ-Kur borcu olanlar silinen günlerini canlandırmak yani ihya işlemi gerçekleştirmek için 1 Aralık 2020-1 Şubat 2021 tarihlerinde başvuru yapmaları gerekiyor. Bağ-Kur borçları sebebiyle hizmet günleri silinenler yapılandırma başvurusu yaparak emekli olabilecek. Vefat eden Bağ-Kur borçluların yakınları dul ve yetim aylığı ihya başvuru yapabilir.
Bağ-Kur yapılandırma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması gerekiyor. Borçların tamamının 2021 Mart ayına kadar ödenmesi gerekiyor. Böylelikle sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri ise asgari ücret üzerinden yapılacak.