Bağkur borç yapılandırma ekranı | 17 Kasım’dan itibaren gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları gibi pek çok borç yapılandırılıyor. Bağ-Kur borcu olanlar hangi işlemleri yapmaları gerektiğini merak ediyor. Bağ-Kur borç yapılandırma ne zaman sona erecek?

Bağkur borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?

Bağ-Kur borcu olanlar silinen günlerini canlandırmak yani ihya işlemi gerçekleştirmek için 1 Aralık 2020-1 Şubat 2021 tarihlerinde başvuru yapmaları gerekiyor. Bağ-Kur borçları sebebiyle hizmet günleri silinenler yapılandırma başvurusu yaparak emekli olabilecek. Vefat eden Bağ-Kur borçluların yakınları dul ve yetim aylığı ihya başvuru yapabilir.

Bağ-Kur yapılandırma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması gerekiyor. Borçların tamamının 2021 Mart ayına kadar ödenmesi gerekiyor. Böylelikle sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri ise asgari ücret üzerinden yapılacak.