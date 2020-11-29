Bağ-Kur ihya işlemi | Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşların günleri de siliniyor. Borç yapılandırma kararıyla Bağ-Kurlulara da emekli olma imkanı doğdu. Bağ-Kur prim borçları ödenip silinen günler canlandırılabilecek yani ihya edilebilecek. Peki, Bağkur yapılandırma ne zaman?

Bağkur borç yapılandırma nasıl yapılır?

Bağ-Kur borcu olanlar silinen günlerini canlandırmak için başvurular 1 Aralık 2020-1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bağ-Kur borçları sebebiyle hizmet günleri silinenler yapılandırma başvurusu yaparak emekli olabilecek. Vefat eden Bağ-Kur borçluların yakınları dul ve yetim aylığı ihya başvuru yapabilir.

Bağ-Kur yapılandırma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması gerekiyor. Borçların tamamının 2021 Mart ayına kadar ödenmesi gerekiyor. Böylelikle sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri ise asgari ücret üzerinden yapılacak.