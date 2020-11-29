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Ekonomi Bağkur borç yapılandırma nasıl yapılır?
Ekonomi

Bağkur borç yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırma işlemi | Bağ-Kur prim borcu olanlara yapılandırma imkanı geldi. Prim borçlarını ödeyip silinen günlerinin aktif hale gelmesini isteyenler Bağ-Kur yapılandırma işleminin ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Bağ-Kur yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 19:18:00 -
Bağkur borç yapılandırma nasıl yapılır?

Bağ-Kur ihya işlemi | Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşların günleri de siliniyor. Borç yapılandırma kararıyla Bağ-Kurlulara da emekli olma imkanı doğdu. Bağ-Kur prim borçları ödenip silinen günler canlandırılabilecek yani ihya edilebilecek. Peki, Bağkur yapılandırma ne zaman?

Bağkur borç yapılandırma nasıl yapılır?

Bağ-Kur borcu olanlar silinen günlerini canlandırmak için başvurular 1 Aralık 2020-1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bağ-Kur borçları sebebiyle hizmet günleri silinenler yapılandırma başvurusu yaparak emekli olabilecek. Vefat eden Bağ-Kur borçluların yakınları dul ve yetim aylığı ihya başvuru yapabilir.

Bağ-Kur yapılandırma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması gerekiyor. Borçların tamamının 2021 Mart ayına kadar ödenmesi gerekiyor. Böylelikle sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri ise asgari ücret üzerinden yapılacak.

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