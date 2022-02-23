Bağışıklık sistemini yenileyen çarkıfelek meyvesinin faydaları

Çarkıfelek meyvesi nedir?

Çarkıfelek meyvesi dışı sert ve kabuklu, içi sulu ve tohum dolu bir meyvedir. Su miktarı fazladır bu yüzden hemen tüketilmesi gerekir.

ABD'de yapılan bir araştırmada çarkıfelek meyvesinin insan sağlığına olan olumlu etkileri tespit edildi. Özellikle bağışıklık sistemindeki protein oranını artırarak virüs ve bakterilere karşı daha dirençli hale getirir. Uykusuzluk ve depresyon günümüzde en yaygın hastalıkların başında yer aldığından bilim insanları çarkıfelek meyvesinin yenilediği sinir hücreleri sayesinde bu risklerin azaldığını açıkladı.

Çarkıfelek meyvesi ne işe yarar?

Çarkıfelek meyvesi faydaları

-Çarkıfelek meyvesi; C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, Kalsiyum, Fosfor ve Protein açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca çarkıfelek bitkisi harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı maddeleri içerir.

-B vitaminleri kompleksi, C vitamini ve minerallerce zengin olan Passiflora meyvesi içeriğindeki passiflorin adlı madde sebebiyle sakinleştirici etkiye sahiptir.

-Passiflora meyvesi; stres ve uykusuzluk sendromlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır.

-İdrar yolları hastalıklarına karşı faydalıdır.

-Ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda spazm ve kramplara karşı faydalıdır

-Passiflora meyvesinden üretilen ve eczanelerde satılan şurup sakinleştirici amacıyla kullanılmaktadır

-Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır.

-Kemikleri güçlendirir

-Çarkıfelek meyvesi üst kısmı gök içerisinde ise çekirdekleri bulunan bir bitkidir. Kökeni Güney Afrika’dır. Ancak daha gök türleri ve sarı tonları vardır. Bunlar Yeni Zelanda ve Hawai türleridir. Aşağı yukarı aynı tada sahip olsalar da gök cins daha sulu ve asitlidir.

-Bu meyve yüzde 85-90 oranında nemli yerlerde muhafaza edilmelidir.

-Kabuğu soyularak tüketilmelidir. Çekirdekleri de potasyum, kalsiyum, birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

-Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımında da hayli bereketlidir.

-Kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar aynı zamanda kan dolaşımına faydalıdır.

Tutku meyvesi faydaları

Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı passsiflora edulis olan tutku meyvesi uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır. Bitkisel tedavilerle yapılan stres yönetiminde, sakinleştiricilerde, bu meyvenin özlerinden yararlanıldığı düşünüldüğünde meyvenin doğal olarak da tüketilmesi önerilmektedir.

Çarkıfelek meyvesi nasıl yenir?

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilip ortadan ikiye kesip içi kaşık yardımıyla çıkarılır. Kabuğundan ayırarak yenen meyvenin tohumları ve suyu yenilebilir. Meyve suyu olarak tüketilebilir

Çarkıfelek meyvesi nasıl yetiştirilir? Çarkıfelek meyvesi türkiye'de nerede yetişir?

Çarkıfelek ağacı bildiğimiz meyve ağaçları gibi büyük gövdeli uzun boylu değildir. Daha kısa boylu, diğer meyve ağaçlarına göre toplaması daha az zahmetlidir. Tropikal bir ağaç olduğundan dolayı, bol yağmurlu, tropikal iklim kuşağında bulunan ülkelerde yetişmesi için oldukça elverişlidir. Yetiştirmek ise sanıldığının aksine zor değildir. Çarkıfelek Meyvesi üretmek için 2 yol var. İlk yol meyvenin kendi içinde bulunan çekirdekleri tohum olarak kullanmak. İkinci yolu ise direkt olarak Çarkıfelek Meyvesinin kendi tohumundan faydalanmak. Tabi toprak cinsine de dikkat etmek gerekir. Çarkıfelek Meyvesinin üretileceği toprağın humuslu olmasına dikkat edilmelidir.

Peki, Türkiye’de Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?

Hangi bölge şartlarında daha iyi yetişir? Türkiye’nin en sıcak bölgesi bilindiği gibi Akdeniz bölgesidir. Akdeniz’de ise Anamur, muz gibi çeşitli tropikal meyvelerin üreticiliğinin yapıldığı yerdir.. Bu nedenle Anamur Türkiye’de Çarkıfelek Meyvesi nerede yetişir sorusunun cevabıdır. Anamur tam olarak tropikal iklim şartlarını sağlayamasa da üretim konusunda oldukça başarılıdır.