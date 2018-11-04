Bağışıklık sistemini ayakta tutmak için...

Düşük bağışıklık işlevinin en yaygın nedeni besin yetersizlikleridir. Günlük beslenmede çok fazla şekere yer verilmesi, obezite çeşitli nedenlerle bağışıklık sisteminin işlevini azaltır. Yeterli protein alımı en iyi düzeyde bağışıklık işlevi için şarttır. Fakat fazlası yine bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiler. Vücuda alınan besinler enerji için oksijenle yandığında serbest radikaller yani oksijen içeren son ürünler oluşur.

Bağışıklık sistemi bağırsak florasında başlar. Bağırsak florasında vücuda giren zararlı bakterilerin etkisini azaltabilen faydalı bakteriler de vardır. Bu flora bozulduğunda bağışıklık sistemi de zayıflar. Bağırsaklardaki florayı bozan en önemli faktörler buğday ekmeği yemek ve antibiyotik kullanmaktır. O halde ekmeği hayatımızdan tamamen çıkarmanız hastalıklara karşı en etkili önlemdir. Ekmek yerine domates, salatalık, ceviz, fındık, fıstık, zeytin, yoğurt yiyebilirsiniz. Yine doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmayı bırakıp daha bitkisel tedavilere yönelebilirsiniz. Örneğin limon suyu, portakal, maydanoz, kivi, sarımsak, soğan, pırasa ve bitkisel çaylardan adaçayı, papatya çayı ya da ekinezya çayı tüketebilirsiniz. Ayrıca, C ve D vitamini takviyesi, protein oranı yüksek olan gıdaları ve probiyotik içeren yoğurt, kefir gibi besinleri tüketerek bağışıklığı güçlendirmek mümkün.

TEK ÇEŞİT BESLENMEDEN UZAK DURUN

Besin çeşitliliği yani her gün farklı besinler tüketmek sağlıklı bir bedene sahip olmanın temel kuralıdır. Besinlerin çoğu birden fazla besin öğesi içermekte ancak hiçbiri hepsini içermemektedir. Tek çeşit beslenme şekli birçok önemli besin öğesinden mahrum kalmamız demektir. Bu yüzden güçlü bir bağışıklık sistemi ve kaliteli bir besin örüntüsü için süt, et grubu, sebze, meyve, yağ ve yağlı tohumlar, tahıllar günlük beslenmemizde dengeli bir şekilde yer almalıdır.

Bol sıvı tüketin Kaliteli, dengeli ve yeterli beslenme dışında, gribal enfeksiyonlardan korumanın ya da hastalığı hızlıca atlatmalarını sağlamanın diğer bir yolu bol sıvı tüketmelerini sağlamaktır. Özellikle ateş ve ishal durumunda bol su içilmelidir.