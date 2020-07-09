Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Güçlendirmek için ne yapılmalı

Bağışıklık sistemini güçlendirmek beslenmeye dikkat etmekten geçer. Belli yiyecekleri diyete dahil etmek, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için önemli bir kuraldır. Bununla birlikte diğer sağlık önerileri ve hijyen de bağışıklık sisteminin güçlenmesinde yardımcı kollardandır. Bazı yaşam stratejileri, bireylerin bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler.

Bağışıklık sistemimizin bizi her türlü hastalığa karşı korurken zayıf olması demek havadan nem kapmamıza neden olacaktır.

Özellikle sebzeye ağırlık vermek: Sebze ve meyveleri mevsimine göre uygun bir şekilde tüketmek gereklidir. İçerdikleri antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme de oldukça fayda sağlarlar. Özellikle sonbaharın en önemli sebzeleri; ıspanak, brokoli ve karnabahar sofralardan eksik edilmemelidir. Meyveler de ise; portakal, nar ve elma en güçlü antioksidan kaynaklarıdır.

Hızlı kilo vermek ve tek yönlü diyetlerden kaçının: Dengeli bir beslenme şeklinden uzaklaştıran tek yönlü beslenme ve hızlı kilo verme, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Doğru ve yavaş kilo vermeyi sağlamak en uygunu olacaktır.

Balık mutlaka haftada 2 kez yenmelidir: Deniz balıkları içerdikleri omega3 yağ asitleri ve faydalı mineralleri sayesinde taze olarak tüketilmesi sağlanmalıdır. Sardalye, lüfer ve istavrit gibi balıkları mutlaka tüketmek gereklidir.

Aç kalmak vücut sistemini bozar: Dengeli bir beslenme öğün atlamadan ve sağlıklı tüketimle oluşturulur. Özellikle kahvaltı en önemli öğündür ve ihmal edilmemelidir.

Uykunuzu düzenleyin: Gece uykunuzu en az 6 saat uyumaya göre planlayın. Uykuda bazı hormonlar durur bazılar ise çalışır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gerekli olan bu hiyerarşiyi sağlamak önemlidir.

Hareketli bir yaşam edinin: Hayatınıza mutlaka hareket katın, günlük düzenli yürüyüşler, bisiklete binmek ve düzenli egzersiz yapmak aldığınız kalorinin yakılması ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesi açısından oldukça faydalı olacaktır.

Paketlenmiş gıdalardan uzak durun: Özellikle çocukların bu tarz beslenmelerine izin vermeyin ve kendinizde bunlardan uzak durun. Hiç bir yararı olmayan bu ürünler vücutta yağ oluşturur ve bağışıklık sistemine bir fayda sağlamaz.

Hijyene ve temizliğe özen gösterin: Mikroplardan korunmak ve sağlıklı olmak için; şart olan sağlıklı bir temizlik, gün içerisinde sürekli ellerin yıkanmasıyla başlangıç olarak sağlanabilmektedir. Özellikle çocuklara mutlaka bu alışkanlığı edindirmek gereklidir.

Takviye vitamin yerine meyve yiyin: Gün içerisinde meyve yeme alışkanlığı edinin takviye alınan vitamin ilaçlarından daha fazla güçlenmenizi sağlayacaktır.