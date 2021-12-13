Bağışıklığı ve yağ yakımını destekleyen 4 baharat

Baharat, bitkilerin kök, yaprak, tohum gibi kısımlarının bazen olduğu gibi tazeyken, bazen de kurutulup, toz haline getirilip, ufalanıp veya benzeri kimi işlemlerden geçirilip, muhafaza edilip kullanılan ve yemeklere içkilere başka koku ve tatlar eklemeye yarayan gıda malzemelerinin genel adıdır.

Baharatın faydaları

Metabolizmayı hızlandırırlar.

Sindirim sistemini düzenler.

İştah kesici özelliği vardır. Kilo kontrolünde kullanılır.

Kan yağlarını azaltır.

Tatlı isteğini azaltır.

Kalori yoktur. Rahatlıkla tüketilebilir.

Kalp sağlığına olumlu etkileri.

Gaz ve hazımsılık şikayetlerini azaltır.

Diyetisyen Nagehan Afşar, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra; metabolizmayı hızlandırarak, vücut ağırlığını dengede tutmada destek olacak 4 baharatı anlattı.

Çörek Otu

“Çörek otunun içindeki bileşenler sayesinde antioksidan, antitümöral, antiinflamatuar, antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullanan Nagehan Afşar “Çörek otu tohumlarının karbonhidrat, yağ, vitamin mineral ve 8 çeşit vücut için alınması zorunlu olan amino asit içeriği bulundurmaktadır” dedi. Afşar “Ayrıca içerisinde asıl önem arz eden timokinon aktif bileşeni bulunmaktadır. Çörek otunun özellikle kan lipit değerleri üzerine olumlu etkilere sahip olduğu serum trigliserit değerini azalttığı bilinmektedir” açıklamasında bulundu.

Kekik

“Kekiğin içerisinde bulunan ve uçucu yağlardan olan karvakrol özellikle bakterilere, mantarlara karşı koruyucu görev üstlenme ve bedenimizi toksinlerden arındırmaktadır” diyen Diyetisyen Nagehan Afşar “Sonuç olarak, bu baharatları günlük olarak yeterli miktarlarda beslenmemize ekleyerek; hem bağışıklığımızı güçlendirebilir hem de vücut ağırlığımızı koruyabiliriz”dedi.

Zencefil

Zencefilin antioksidan içeriğine dikkat çeken Nagehan Afşar “Zencefil içerisindeki biyoaktif bileşenler ile antioksidan özellikler göstermektedir “dedi. Obezite ve yağ oluşumuna karşı tedavilerde zencefil kullanımının öneminden bahsetti. Afşar “Ayrıca Etiyopya balı ile zencefil tozu karışımları antibiyotiğe karşı dirençli bakterilerde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu güçlü bileşenler ile vücutta yağ oluşum hızını düşürerek obezite tedavisinde kullanılmaktadır” dedi.

Zerdeçal

Zerdeçalın iştah üzerindeki etkisini vurgulayan Diyetisyen Nagehan Afşar “Zerdeçalın ana bileşeni kurkumin olan ve bedenimizde antioksidan, anti-inflamatuar, anti-bakteriyel ve anti-aterosklerotik etkisi göstermektedir. Turuncu-sarı kristalimsi bir toz halinde bulunmaktadır. İçerisinde yağ, protein, karbonhidrat, lif ve farklı türden vitamin ve mineraller içermektedir” dedi. “Zerdeçal, aktif bileşenleri sayesinde yağ dokusundan sentezlenen tehlikeli enfeksiyon yapıcı bileşenlerin üretilmemesine veya etkinliğinin azalmasına yardımcıdır. Ayrıca iştah düzenleyici bir protein yapımında artış sağladığı bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Baharat çeşitleri neler?

Biberiye. Çam Fıstığı Çemen Otu. Çörek Otu. Mavi haşhaş Beyaz haşhaş

Hindistan Cevizi. İsot. Karabiber (yeşil) Karabiber (kırmızı) Karabiber (beyaz)

Kimyon. Kişniş Kuşüzümü Limontuzu (toz, parça) Mahlep

Pul biber. Pul biber İpek. Reyhan. Safran. Sumak

Tatlı biber. Yenibahar. Zahter. Zencefil (tane, toz) Zerdeçal (tane, toz)

Taze Zencefil Çayı Tarifi:

Taze zencefil çayı, çiğ zencefil kökünden yapılır. Zencefil kökü bol su ile yıkanır, soyulur ve 4-6 dilim kesilir. Daha güçlü aroma için birkaç dilim ekstradan eklenebilir. Orta boy bir tencereye 2 bardak su doldurun. Zencefil dilimlerini suya koyun ve eklediğiniz zencefil miktarına bağlı olarak 10 ila 20 dakika hafifçe kaynatın. Dilerseniz yarım limon suyu ya da misket limonu dilimlerini ya da birkaç kaşık balı çayınızı tatlandırmak için ekleyebilirsiniz.

Toz Zencefilli Çay Tarifi:

Zencefilin kendine has keskin bir aroması vardır. Toz zencefilin aroması taze zencefile oranla çok daha güçlüdür. Bu nedenle toz zencefilli çay tarifi yaparken zencefil miktarına dikkat edilmesi gerekir. Her bir bardak su için bir çay kaşığı toz zencefil kullanmanız yeterlidir. İki kişilik toz zencefil çayı için 2 bardak su kaynatın. Kaynayan suyun içine 2 çay kaşığı toz zencefil ekleyin ve yaklaşık 5-10 dakika demleyin. Demledikten sonra fincanlara alarak dilerseniz limon suyu ve balla lezzetlendirebilirsiniz.