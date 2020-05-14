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Aktüel

Bağış toplayan öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, korona virüsü ile mücadele edilen bugünlerde barınaktaki sokak hayvanlarını unutmayarak mama ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:50:32 -
Bağış toplayan öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, korona virüsü ile mücadele edilen bugünlerde barınaktaki sokak hayvanlarını unutmayarak mama ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.


Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, sokak hayvanlarını unutmadı. Okulda uygulanan Master Junior programı ve Sosyal Sorumluluk Kulübünün "İçindeki İyiliği Keşfet" etwinning projesi dahilinde öğrenciler bağışlar topladı. Öğrenciler, topladıkları bağışlar ile Islak Burunlar Hayvan Barınağındaki sokak hayvanlarına mama ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.


Barınak sorumlusu Fatma Zehra Gülten, "Sevgi, çocuklar ve hayvanlar evrenseldir. Hepimiz onları korumakla görevliyiz. Hayvanları koruyan kanunlar hakkında hepimiz bilinçlenmeliyiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde sizin gibi duyarlı nesiller sokakta yaşayan aç, hasta ve sevgi yoksunu hayvanlara yardım ederek dünyayı güzelleştirdi. Bu anlamda farkındalık oluşturup örnek oldunuz" diyerek Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü öğrencilerine teşekkürlerini sundu.

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