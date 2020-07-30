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İSLAM

Bağış parasıyla kurban kesilir mi?

Bağışlanan parayla kurban kesilir mi? Her ibadetin kendine has şartları vardır. Allah-u Teala, kurban kesmeyi emretmiştir. Aklı başında olan, Müslüman olan, buluğ çağına girmiş olan ve İslam’da zenginlik şartı olan nisap miktarına sahip malı bulunan kadın ve erkeğin üzerine kurban kesmek vaciptir. Peki bağış parasıyla kurban kesilir mi, bağış parasıyla kurban kesilebilir mi, bağış parasıyla kurban olur mu? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:57:00 - 2020-07-30 15:57:59
Bağış parasıyla kurban kesilir mi?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Peki Bağış olarak alınan parayla kurban kesilir mi? Başkasının verdiği parayla kurban kesilir mi?

Oğlu veya başkası tarafından kendisine bağış yapılan kimse bu paranın sahibidir. Bağışlanan bu parayı dilediği gibi harcayabilir. İster başka ihtiyaçları için sarf eder, isterse kurbanlık alıp kesebilir. Kesilen bu hayvan, kurban yerine geçer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-454).

Kurban kesmek yerine fakire para verilse kurban yerine geçer mi? Kurban kesmek yerine sadaka verebilir mi?
Kurban kesmek yerine fakire para verilse kurban yerine geçer mi? Kurban kesmek yerine sadaka verebilir mi?

İSLAM

Kurban kesmek yerine fakire para verilse kurban yerine geçer mi? Kurban kesmek yerine sadaka verebilir mi?

Kurban kesmek yerine bağış yapılsa olur mu?
Kurban kesmek yerine bağış yapılsa olur mu?

İSLAM

Kurban kesmek yerine bağış yapılsa olur mu?

 

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