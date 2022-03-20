Bağırsakları, boşaltıp temizleyen doğal karışımlar! Zencefil, elma detoks tarifleri

Bağırsak temizleme kürü birçok uzman tarafından önerilen son nesil bir detoks olarak bilinmektedir. Kolon kanserinden uzak kalmak ve sağlıklı bağırsak florasına sahip olmak için bu uygulamanın yapılması önerilir. Kolon sorunu her yıl 100.000’den fazla kişi için kolostomi ameliyatına yol açmaktadır.

Pratik ve kalıcı çözüm: Zencefil!

Malzemeler:

1 bardak su

1 adet küçük boy taze zencefil

Uygulama:

Taze zencefili minik parçalara ayırın ve blender içine atın. Üzerine 1 bardak suyu da ekledikten sonra blenderi çalıştırın. Malzemeler iyi şekilde karıştıktan sonra süzerek bardağa aktarın. Süzülen suya bir çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırmanız da mümkündür. Bal vücut direncinizi koruma konusunda etkili olacaktır. Önerilen zencefil kürünü her hafta 1 defa uygulayarak bağırsak sağlığını kontrol altına alabilirsiniz.

Bağırsakları, boşaltıp temizleyen doğal karışım

Bazı sağlık uzmanları, ortalama bir insanın, sağlıklı sindirim sisteminin 24 saatten daha az bir sürede gıdaları işlemesi gerektiğini, kolonlara sıkışmış yaklaşık 5 ila 20 kilo atık maddenin bulunduğunu söylüyor. Sonuç olarak, insanların% 80’i rahatsız ve bu rahatsızlığın sebebi toksik kolonlarla ilişkili olabilir. Sorunun bir kısmı yapılan diyetler, günümüzde doğal liflerden ve enzimlerden yoksun.

Hearty Soul, kolonun detoksifiye edilmesi ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olabilecek bir kolon temizleyici üretti. Vücudun iyileşmesine yardımcı olur ve vücudun toksinleri atması için ihtiyaç duyduğu lifi, besinleri ve vitaminleri içeren 4 bileşenli bir elma-bal karışımıdır.

Kolon temizleyici için malzemeler

1 elma,

1 yemek kaşığı keten tohumu,

1 yemek kaşığı Chia tohumu,

1 yemek kaşığı bal ve

1 bardak su.

Hazırlanışı ve kullanışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve chia tohumları genişlemeye başlayana kadar bekleyin. Bu temizleyiciyi tercihen aç karnına içip toksik atıklardan kurtulun.

Elma, bağırsak hareketlerini uyaran, çözünen ve çözünmeyen lifleri içerir. Keten tohumunda lif, antioksidan ve Omega-3 yağ asitleri bulunur. Bağırsakta besin emilimini arttırır, kalp sağlığına faydalıdır ve kolon kanseri ile savaşır. Chia lif, Omega-3 yağ asitleri, vitaminler içerir ve kalp sağlığını iyileştirir. Sağlıklı bir sindirim sistemini destekler. Bal antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiseptik özelliklere sahiptir ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.