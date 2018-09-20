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Bağırsak temizliği için tüketilmesi gereken besinler nelerdir?

Bağırsak temizliği için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte bağırsak temizliği için tüketmeniz gereken besinler...

20 Eylül 2018 Perşembe 19:03
Bağırsak temizliği için tüketilmesi gereken besinler nelerdir?

Sağlıklı bir vücut için bağırsak sisteminin düzenli olarak temizlenmesi büyük önem taşıyor. Bağırsaklar temizlenmediklerinde kalp, kanser, sindirim, sinir ve dolaşım sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bağırsakları temizlemek söz konusu olduğunda ise en iyi ilaç yiyeceklerdir.

İşte bağırsakları temizlemeye yardımcı besinler:

PANCAR

Pancar tam bir demir ve kalsiyum deposu. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır, bağırsak ve karaciğeri temizleyerek kabızlığı önler.

LAHANA

Antioksidan özelliğe sahip lahana, sindirim sistemini temizler ve vücuttan toksin atmaya yardımcı olur.

KEREVİZ

Kereviz mükemmel bir kan temizleyici olarak bilinir. Vücuttaki zararlı maddeleri arındırmak için idealdir.

KETEN TOHUMU VE KETEN TOHUMU YAĞI

Esansiyel yağ asitleri ve omega-3 deposu keten tohumu ve keten tohumu yağı, vücuttaki birçok temizlik fonksiyonuna fayda sağlar.

SARIMSAK

Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini ve virüsleri temizler. Ayrıca damarlarda zararlı maddelerin birikmesini önler ve kanser hücrelerini etkisiz hale getirir.

ELMA

İçeriğinde bulunan pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırmaya ve bağırsakları temizlemeye yardımcı olur.

LİMON

Mükemmel bir bağırsak arındırıcısı olan limon, aynı zamanda C vitamininin en zengin kaynağı. Karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesine de yardımcı olur.

SU

Vücuttan zararlı maddeleri atmanın en etkili yolu; tabii ki bol bol su tüketmekten geçiyor. Her gün 8-10 bardak su tüketmek, bağırsakları temizler ve dışkının daha kolay dışarı boşalmasını sağlar.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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