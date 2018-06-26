Bağırsak sağlığının mutlulukla ilgisi var

gerçekten mutlu, sağlıklı, huzurlu olmak istiyorsak bağırsaklarımıza çok çok iyi bakmamız gerekiyor. “Peki ama bunu nasıl yapacağım?” diyorsan öncelikle; ağzına attığın, yani tüm seni, hücrelerini, saçını, tırnağını, cildini oluşturan besinlere dikkat etmen önemli.

Son yapılan çalışmalar mutluluk hormonun (seratoninin) %90’nın bağırsaklardaki dost bakteriler tarafından üretildiğini gösteriyor. Çağımızda hastalıklar o kadar çok arttı ki, bugün insanların acı çektiği birçok hastalık bağırsak sisteminden geliyor. Bağırsaktaki bakteri dengesinin bozulmasıyla hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında her şey ağzımıza attığımız yiyeceklerle başlıyor.

ÇIKAN BAZI HASTALIKLAR

Kalp hastalıkları

Tip 2 diyabet

Obezite

BU DENGE NASIL BOZULUYOR?

Toksik besleniyorsan,

Dengesi bozulmuş bir mikrobiyomun varsa,

Sürekli abur cubur yiyorsan,

Rafine şekerli ve karbonhidratlı ürünlere bağımlılığın oluşmuşsa ve onları yemeden yapamıyorsan denge bozuluyor.

Vücudun bağışlık sisteminin %70’inden fazlası bağırsaklarda yaşıyor. Bağırsaklarımızdaki iyi bakterileri arttırmak için beslenmemizden ilk olarak çıkarılması önerilen yiyeceklerin bir kısmı şöyle: