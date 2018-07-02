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Bağırsak enfeksiyonuna dikkat! Bu belirtiler ile kendini gösteriyor

Bağırsak enfeksiyonu belirtileri nelerdir? İşte o belirtiler...

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:55
Bağırsak enfeksiyonuna dikkat! Bu belirtiler ile kendini gösteriyor

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Bağırsak enfeksiyonlarının hem viral hem de bakteriyel belirtileri birbirine benzerdir. Ne tür bir enfeksiyon kaptığınızı öğrenmek için doktor yardımı almanız çok önemlidir.

İNTESTİNAL (BAĞIRSAK) AĞRI

Bağırsak enfeksiyonunun mide ağrısına neden olmaması çok nadir bir durumdur. Ağrı genellikle karın bölgesinin alt kısmında ya da doğrudan bağırsak bölgesinde olur. Ağrılar orta seviyeli ya da daha şiddetli olabilir.

KABIZLIK YA DA İSHAL

Bu iki durumdan biri bu enfeksiyon türünde yaygındır. Kabızlıkta ishale göre karın ağrıları daha şiddetli olabilir.

DIŞKI GÖRÜNÜMÜNDE DEĞİŞME

Enfeksiyon dışkının sulu, parçalar halinde ya da mukusumsu olmasına yol açabilir.

ŞİŞKİNLİK

Bağırsak enfeksiyonları özellikle kabızlık durumunda gaz oluşumuna sebep olur. Bu gaz oluşumu ağrılı olabilir ve karın şişkinliği ortaya çıkabilir.

REKTAL KANAMA

Bazı bağırsak enfeksiyonlarında görülebilir. Bağırsaktaki enflamasyon alt karın bölgedeki organların kanamasına yol açabilir. Zayıflık, halsizlik ve hastalık hissi rektal kanama geçiren kişilerde yaygındır. Ayrıca dışkı kanlı olabilir. Böyle bir durumda hemen hekime başvurulmalıdır.

BULANTI VE KUSMA

Bu belirtiler karın ağrısı ve şişkinlik kadar yaygın değildir fakat görülebilir. Susuz kalınan durumlarda bulantı, vücut kir ve toksinleri doğal yollardan atamadığında da kusma görülebilir.

DİĞER BELİRTİLER

Diğer belirtiler ateş, üşüme, iştah kaybı, karın bölgesinde kramplar, baş ağrısı, aşırı susuzluk ve kilo kaybıdır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:55
  1. Ağrı
  2. Bağırsak
  3. bağırsak enfeksiyonu
  4. sindirim sistemi

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