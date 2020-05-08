Bağımsızlık Köyü Projesi yakında hizmete girecek

İlçe sakinlerinin sorunlarını çözüme kavuşturmak, istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek için projelerini yürüten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bağımsızlık Köyü” isimli projeyi Eyüpsultan’a kazandırdı.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında bulunan proje çerçevesinde Kemerburgaz’da temeli atılan Bağımlılıkla Mücadele ve Takip Merkezinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

“Bağımsızlık Köyü’nde Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla hayata geçirilen proje, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleşiyor. Merkez, eğitim, uygulama, atölye ve rehabilitasyon çalışmalarıyla öne çıkıyor.

14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak

Kemerburgaz’da 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak projede birçok atölye çalışması yapılacak.

Drama ve müzik atölyeleri bulunacak

Merkezde; drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, drama ve müzik atölyeleri eğitimleri verilecek. Ayrıca Terapi Bahçesi ve yürüyüş yolu da olacak. Bağımsızlık Köyünde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler oluşturulacak terapi bahçesinde rehabilite edilecekler.

Tarımla terapi yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir model olarak öne çıkarken Bağımsızlık Köyü Projesi bu anlamda Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı bir proje olarak öne çıkıyor.