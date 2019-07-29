Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ziyaretini protesto etti

KKTC Bağımsızlık İttifakı Konseyi, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları eleştirerek, ziyareti protesto ettiğini açıkladı.

Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Kıbrıs’a barışa katkıda bulunmak için değil bölünmeye destek vermek için geldiğini belirtti. Işık, Bağımsızlık İttifakı’nın bu ziyareti protesto ettiğini bildirdi. Işık, ittifakı oluşturan 33 örgüt adına yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Kıbrıs Türklerinin her ortamda ve fırsatta haklarının Kıbrıs Rumları tarafından gasp edilmesine ve ortadan kaldırılmasına çanak tutan ve cesaret veren Yunanistan ve AB’nin Pan-Helenist homojen Elen devleti politikalarının ırkçı ve uluslararası yasalara aykırı olduğunu belirtti.