Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın kuracağı yeni partinin ismi ne? Öztürk Yılmaz kimdir?

Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın kuracağı yeni partinin ismi ne?

CHP'den istifa ederek eski partisine büyük eleştiriler getiren Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Öztürk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle kurulması ertelenen yeni partiyi Temmuz ayında kuracaklarını söyledi.

İşte Yılmaz'ın Biz10 Tv'deki açıklamaları:

Biz normalde Mart sonu partiyi açıklayacaktık. Ancak koronavirüs nedeniyle erteledik. Partimiz koronavirüs gölgesine düşmesin diye evden çalışmalarımızı sürdürerek "Temmuz ayında partiyi duyuralım" dedik.Parti çalışmalarımız sona ermiş durumda. Temmuz ayında kuruyoruz.

Sürpriz isimler bulunuyor

Son birkaç toplantı yapacağız. İsim, logo, kurucular vs. bunları konuşacağız. Partide tanınmış isimler var. Sürpriz isimler bulunuyor. Hiç siyasi arenada olmayan kişiler de bulunuyor. Kurduğumuz da zaten bu isimleri göreceksiniz.

Öztürk Yılmaz kimdir?

Öztürk Yılmaz 19 Eylül 1970, Ardahan'da dünyaya geldi. Baba adı Şerafettin, anne adı Anahanım'dır. Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu.

20 Eylül 2014 tarihinde serbest bırakıldı.

2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı.

3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi.

24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Öztürk Yılmaz, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Rusça bilmektedir.