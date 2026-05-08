Dünya

Bağımlılıkta son nokta Kafasında pala elde telefon!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hindistan'ın Mumbai kentinde kafasına pala saplanan gencin hastanede tedavisi için beklerken telefon kullanmaya devam ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç, palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç, hastaneye başvurdu. Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi. Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Sağlık personeli, ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti. Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala, daha sonra ameliyatla çıkarıldı.

