Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2019 yılı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı. İl SağlıkMüdürlüğü’nün sekretaryasını yaptığı kuruldadaha önceki toplantıda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alındı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından bağımlılıkla mücadele ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, Yeşilay Derneği Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda derneğin faaliyetleri ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya İlçe Kaymakamları, daire amirleri, muhtarlar ve Kilis’te görev yapan STK temsilcileri katıldı.