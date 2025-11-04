  • İSTANBUL
Dünya

Bağımlılığa son: Irak akaryakıt ithalatını durdurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bağımlılığa son: Irak akaryakıt ithalatını durdurdu

Irak, akaryakıt ürünlerinde kendi kendine yeterliliğe ulaşarak ithalatı durdurma ve ihtiyaç fazlasını ihracata yönlendirme kararı aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, benzin, mazot ve beyaz petrol ürünlerinde yerli üretimde kendi kendine yeterliliğe ulaşıldığını belirterek bu ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını verdi.

Sudani’nin Petrol Bakanlığı’na gönderdiği resmi yazı Irak resmi haber ajansı INA tarafından yayımlandı.

Talimat kapsamında Irak, yurt içi ihtiyaçları karşılayacak seviyeye yükselen üretim kapasitesi sayesinde akaryakıt ithalatını sonlandıracak.

Başbakan Sudani ayrıca, ülkede üretilen söz konusu petrol ürünlerinin ihtiyaç fazlası kısmının ihracata yönlendirilmesini istedi. Bu adım, Irak’ın enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

