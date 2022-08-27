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Yerel Bağevine girip hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
Yerel

Bağevine girip hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 17:48:00 -
Bağevine girip hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Tahtalı köyünde Ş.Ö'ye ait bağevinden televizyon, 2 güvenlik kamerası, kamera kayıt cihazı ve monitörün çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timleri ve devriye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.S, A.Ç. ve Ö.Ç'nin hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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