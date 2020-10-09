Bağdat'tan Sincar için anlaşma hamlesi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin himayesinde, merkezi yönetimin Sincar'da güçlendirilmesi ve yabancı grupların gücünün kırılması için anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." dedi.

Yapılan anlaşma gereğince Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) birlikte, Sincar'da yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi ve bölgenin yeniden imarı için çalışılacağı kaydedildi.

- Kazımi'nden "Sincar'ın yerel ve dışarıdan gelen silahlı gruplardan temizlenmesi" vurgusu

Irak Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada da Musul'un doğusunda güvenliği sağlama yetkisinin merkezi yönetimde olduğu belirtilerek, Başbakan Kazımi'nin "Sincar'ın yerel ve dışarıdan gelen silahlı gruplardan temizlenmesi gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Kazımi'nin "Topraklarımızın komşu Türkiye'ye veya komşu İran'a karşı silahlı gruplarca saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyiz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

- Toplantıya BM, IKBY ve Ezidilerden temsilciler katıldı

Kazımi liderliğinde Bağdat'ta yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katıldı.



IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, gün içinde yaptığı açıklamada, Musul'un Sincar ilçesindeki durumu normalleştirmek üzere anlaşma imzalamak için Bağdat'a gideceğini duyurmuştu.

Sincar; Erbil ile Bağdat arasındaki statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak biliniyor. IKBY ve Ezidiler, sık sık terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığından duydukları rahatsızlığı ifade ediyor.

Peşmerge güçleri, Kasım 2015'de Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri almıştı. Ardından Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanmış ve Peşmerge de çekilmek zorunda kalmıştı.