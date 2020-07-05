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Aktüel

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:05:40 -
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta ABD Büyükelçiliği ile diğer bazı yabancı misyon temsilciliklerinin ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta Ali Salih bölgesinden Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesi atıldı. Füze bir eve isabet ederken, saldırıda bir çocuk yaralandı.

Irak güvenlik güçlerinin Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'nü hedef alan füze saldırısını ise önleyerek, füze ile rampasını ele geçirdiği bildirildi.

Dün ABD Büyükelçiliğinin füze saldırılarına karşı "hava savunma tatbikatı" gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Tatbikat sırasında kaydedildiği öne sürülen görüntüler de sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntülerde, Yeşil Bölge civarındaki bazı araçlarda oluşmuş hasar dikkati çekti.


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