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Dünya

Bağdat'ta Patriot'lar peş peşe ateşlendi! Şarapnel parçaları şehrin üzerine yağdı

ABD, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge’de kurduğu Patriot hava savunma sistemlerini test etti. Yaklaşık 1 saat süren testte siren sesleri ile uyarılar yapıldı. İran'dan Ocak ayında fırlatılan 3 katyuşa füzesi ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölgeye isabet etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 22:37:00 -
Bağdat'ta Patriot'lar peş peşe ateşlendi! Şarapnel parçaları şehrin üzerine yağdı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye Ocak ayından bu yana sık sık gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından ABD, bölgede konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini test etti.

Vurulan hedeften şehrin üzerine şarapnel parçası yağdı

Irak güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde yapılan denemede hava savunma sistemlerinin vurması için İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldı. Deneme sonucu vurulan İHA nedeni ile çevredeki ev ve araçlara çok sayıda şarapnel parçası isabet etti.

ABD Büyükelçiliği yeşil bölgede

İran daha önce Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölgeye 3 katyuşa füzesi atmıştı.

Irak'tan ABD'ye: Askerlerini çek

Ocak ayınca Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etmiş, ABD ise kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

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