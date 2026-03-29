  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Bağdat'ta panik havası hakim! ABD'den "Irak'ı derhal terk edin" çağrısı
Bağdat'ta panik havası hakim! ABD'den "Irak'ı derhal terk edin" çağrısı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Orta Doğu’da gerilim hat safhaya çıkarken, ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden korku dolu bir açıklama geldi. İran ve ona bağlı milislerin, Irak genelindeki Amerikan üniversitelerine yönelik kanlı eylem hazırlığında olduğunu öne süren Washington yönetimi, vatandaşlarına "kaçın" talimatı verdi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran ve ona bağlı milislerin, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok’taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedef almayı planladığını belirterek, ABD vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etmeleri çağrısını yineledi.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın muhtemel Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

 

Açıklamada ülkedeki Amerikan üniversitelerine yönelik saldırı planlarına ilişkin şunlar belirtildi:

“İran ve ona bağlı terörist milisler, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok’taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedef almayı planlıyor olabilir. İran özellikle Orta Doğu genelindeki Amerikan üniversitelerine yönelik tehditlerde bulunmuştur. İran yanlısı terörist milisler, Irak geneli ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil, Amerikan vatandaşlarına ve ABD ile bağlantılı hedeflere karşı geniş çaplı saldırılar düzenlemiştir.”

 

ABD vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Irak’taki ABD misyonunun, ayrılma emri verilmiş olmasına rağmen, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla açık kalmaya devam ettiği belirtildi.

Irak hava sahasında süregelen roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne veya Erbil’deki Başkonsolosluğa gitmemeleri çağrısı yapan ABD Büyükelçiliği, daha önce de Irak’taki ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

1979 İran Devrimi sonrası ABD Tahran elçiliği basılarak elçilik personellerinin tam 444 gün rehin almaları eylemlerinin benzerleri tekrar nüksederse hiç şaşırmamak lazımdır. Hem de Bağdat'ta.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23