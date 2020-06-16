Bağdat'ta gece yarısı Katyuşa füzeli saldırı!
Irak Güvenlik Medya Ağı, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştüğünü ve saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığını açıkladı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.
Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.
"Füzelerin atıldığı yer tespit edildi"
Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.
Bağdat Havalimanı yakınlarına 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.