Bağdat’ta çöp konteynerinde el bombası patladı!
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Şiilerin İmam Musa el-Kazım’ın mezarına yürüdükleri güzergahta bir çöp konteynerine bırakılan el bombasının patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımiye ve Azamiye bölgesini birbirine bağlayan El-Eimme (İmamlar) Köprüsü yakınında bir çöp konteynerinde el bombası patladı. Olayda 8 kişi yaralandı.
Şii Müslümanlar, yedinci imamları Musa el-Kazım’ın iki gün sonra başlayacak ölüm yıl dönümü öncesi güneydeki vilayetlerden Kazımiye’deki mezarına yürüyor. Bağdat’ın birçok bölgesinde ve Kazımiye’de çadırlar kurularak hayır yemekleri ve içecekler dağıtılıyor.