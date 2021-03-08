  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bağdat’ta çöp konteynerinde el bombası patladı!
Dünya

Bağdat’ta çöp konteynerinde el bombası patladı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Şiilerin İmam Musa el-Kazım’ın mezarına yürüdükleri güzergahta bir çöp konteynerine bırakılan el bombasının patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:55:00 -
Bağdat’ta çöp konteynerinde el bombası patladı!

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımiye ve Azamiye bölgesini birbirine bağlayan El-Eimme (İmamlar) Köprüsü yakınında bir çöp konteynerinde el bombası patladı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Şii Müslümanlar, yedinci imamları Musa el-Kazım’ın iki gün sonra başlayacak ölüm yıl dönümü öncesi güneydeki vilayetlerden Kazımiye’deki mezarına yürüyor. Bağdat’ın birçok bölgesinde ve Kazımiye’de çadırlar kurularak hayır yemekleri ve içecekler dağıtılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, son dönemde gündeme gelen kripto paralara ilişkin katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifade..
Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı!
Dünya

Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı! "Mısır’dan kalleşlik"

Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakkına saygı göstermesi Yunanistan'da hazımsızlığa neden oldu. Yunan basını gelişmeyi "Mıs..
CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen
Gündem

CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen

Sağlık çalışanı Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay