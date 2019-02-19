Bağdat Yönetimi resmen duyurdu! ABD, Suriye'den Irak üzerinden çekilecek

Suriye'nin kuzeyindeki yaklaşık 2 bin askerini çekmeye hazırlanan ABD, Irak'la anlaşmaya vardı.

Çekilme tarihi 1 Nisan

Irak Devlet Başkanı danışmanı Abdulkerim Haşim Mustaf, Bağdat ve Washington yönetimlerinin askerlerin Irak üzerinden çekilmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Mustaf'ın verdiği bilgiye göre, çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'in son günlerinde Suriye'deki askerlerin eve döneceğini ilan etmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'lılarla birlikte hareket eden ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 18 üssü bulunuyor.

Teröristler ABD'li komutana yalvardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve diğer üst düzey komutanlar, dün Suriye'deki bir hava üssünde YPG'lilerle bir araya gelmişti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan YPG/PKK'lı teröristler, görüşmede 1500 askerin Suriye'de kalmasını istedi. Ancak General Votel, çekilme planının uygulanmaya devam ettiğini belirterek "Bizden istediklerini elbette anlayışla karşılıyoruz ancak şu anda bu doğrultuda değiliz" dedi.