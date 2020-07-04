Bağdat ve Erbil, 6 yıl sonra ortak operasyon merkezlerini yeniden açıyor

BAĞDAT (AA) - Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 6 yıl aradan sonra terör örgütü DEAŞ ile mücadele için yeniden ortak operasyon merkezleri açılması konusunda anlaştı.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde yeniden faaliyete geçirilecek 4 ortak operasyon merkezinde terörle mücadele için birlikte hareket edeceğini söyledi.

Bağdat ile varılan askeri anlaşmanın içeriğine değinen Yaver, anlaşmada, 4 merkezin yeniden operasyonlara başlaması, mutabık olunan komutanların atanması ve gerekli askeri mühimmatın tedarik edilmesi maddelerinin yer aldığını aktardı.

Yaver, ordu ve Peşmerge arasındaki bu anlaşmanın, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme amacı taşıdığını kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı ve Peşmerge Bakanlığından oluşan ortak heyetler, 2018'den bu yana söz konusu ortak operasyon merkezlerinin kurulması için Erbil ve Bağdat'ta birçok toplantı gerçekleştirmişti.

- DEAŞ ile birlikte ortadan kalkan operasyon merkezleri

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te başlattığı saldırılar ve Irak ordusunun ani bir şekilde çekilmesi sonucu Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetinin tamamıyla Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını 3 yıl boyunca elinde tutmuştu.

DEAŞ'ın ortaya çıktığı Haziran 2014'ten önce Erbil ve Bağdat arasında tartışmalı bölgeler olarak kabul edilen Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musul'da söz konusu 4 ortak operasyon merkezi bulunuyordu.

Söz konusu operasyon merkezleri, DEAŞ ortaya çıktıktan sonra önemini yitirmiş, faaliyetleri de aslıya alınmıştı.

- Türkmenler duruma tepkili

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Ekim 2017'de Peşmerge'nin elinde tuttuğu tartışmalı bölgelerin tümüne operasyon düzenlemişti.

Peşmerge güçleri de Bağdat'ın operasyonu nedeniyle başta Kerkük olmak üzere tüm tartışmalı bölgelerden çatışmasız bir şekilde geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Kerkük'teki Türkmenler, IKBY'nin "DEAŞ'ın saldırılarını" gerekçe göstererek 2017'de çekildiği tartışmalı bölgelerde yeniden askeri nüfuz elde etmek istediğini, bunun için de ortak operasyon merkezlerinin kurulmasında ısrar edildiğini belirtiliyor.

- Kovid-19 sürecinde DEAŞ'ın saldırıları ciddi oranda artmıştı

DEAŞ, Irak'ta, şubattan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 6 üsten çekilmesiyle birlikte operasyonlarını askıya almasından yararlanarak üst üste saldırılar düzenlemişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.