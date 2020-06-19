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Bağdat Uluslararası Havalimanı’na Süleymani ve Mühendis’e ait posterler asıldı

Irak’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı girişine İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’e ait dev posterler asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 22:38:54 -
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na Süleymani ve Mühendis’e ait posterler asıldı

Irak’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı girişine İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’e ait dev posterler asıldı.


Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında 3 Ocak tarihinde ABD tarafından düzenlenen hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’e ait dev posterler havalimanının girişine asıldı. Süleymani ve Mühendis posterlerinin açılış törenine çok sayıda vatandaş katılırken, olay yerine çelenk bırakıldı.

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