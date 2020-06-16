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Aktüel

Bağdat Havalimanı saldırısında tahta rampa kullanıldı

Irak’ın başkentindeki Bağdat Havalimanı’nı hedef alan roketli saldırıya ilişkin Medya Güvenlik Hücresi’nden yapılan açıklamada saldırıda tahta rampa kullanıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:37:50 -
Bağdat Havalimanı saldırısında tahta rampa kullanıldı

Irak’ın başkentindeki Bağdat Havalimanı’nı hedef alan roketli saldırıya ilişkin Medya Güvenlik Hücresi’nden yapılan açıklamada saldırıda tahta rampa kullanıldığı bildirildi.


Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Bağdat Havalimanı’na 3 adet katyuşa roketi düştüğü belirtilerek saldırıda kullanılan rampaların tahtadan yapıldığı aktarıldı. Saldırının herhangi bir can kaybı ve hasara yol açmadığı ifade edildi. Ayrıca saldırının el-Mekasib semtinden düzenlendiği, tahtadan yapılmış rampada fırlatılmayan birkaç roketin de bulunduğu bildirildi.

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