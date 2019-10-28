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Gündem

Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den DEAŞ'a darbe

DEAŞ'a karşı mücadelesini sürdüren Türkiye, örgütün elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası başkentte operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

2019-10-28 11:06:00 - 2019-10-28 11:26:01
Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den DEAŞ'a darbe

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Göç idaresine teslim edilecekler

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

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