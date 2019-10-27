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Gündem

"Bağdadi'nin cesedi ABD'nin elinde!"

İngiliz medyası, dün öldürüldüğü iddia edilen terör örgütü DEAŞ'ın elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi'nin cesedinin ABD'nin elinde olduğunu ileri sürdü.

2019-10-27 15:50:00 -

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı.

DEAŞ elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Pentagon, dün saat 00.00'da Suriye'nin İdlib kentinde teröristbaşının öldürülmesine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

Cesedi ABD'nin elinde

Dünya, Bağdadi haberlerini konuşurken, Ebubekir El Bağdadi operasyonuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters haber ajansı Bağdadi'nin cesedinin ABD askerlerinin elinde olduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Cumhur

Ne göründü ama.
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Kafkas

Tabi tabi, Amerikanın söylediği her şeye inanabileceğimizi biz ve dünyadaki herkes biliyor. At bakalım Amerika, kim tutar seni? Amerika kendi kurduğu ISIS (Deaş, Daiş, İşid) terör örgütünün başı Bağdadi'yi neden öldürsün? Tıpkı El Kaidenin liderine yaptığı gibi onu da emekliye ayırdı, çünkü o da CIA elemanıydı. Rusya-Türkiye anlaşmasını yaptıran Amerika, bu anlaşmadan sonra hainliklerine devam edeceğinden ve Rusya'nın bunlara kızacağını bildiğinden dolayı, sahadaki Bağdadi gibi elemanlarının Rusya ve Türkiye'nin eline geçmesinden korktu. Çünkü o zaman Amerika'nın küresel terörizmi destekleyen tüm istihbarat ağı ortaya çıkar. Bağdadi öter diye onu İdlib!!!!!'ten, Türklerin ve Rusların elinden kurtarıp alıp emekliye çıkardılar, şimdi herhalde Amerikanın kendisine tahsis ettiği villasına gitmek için Pasifik'teki Amerikan adasına doğru yola çıkmıştır. İdlib'in ve Barişa'nın seçilmesi de birer mesaj. İlki Rusyaya, diyorlarki bak Rusya Türkiye burada, senin burnunun dibinde en azıllı teröristi saklıyor, ikinci mesaj da Barişa köyü, Barış Pınarı. Amerikan iblisleri bu tiyatrocuyu İdlib'e nereden getirdi? Esas sorulması gereken soru bu. Her şeyi planlayıp yürüttükleri, sakladıkları Kobani'den mi? Kobani'de başka böyle çok cevher var, vakit kaybetmeden hemen Kobani'ye girin ve Amerika'nın Türkiye'ye karşı diğer bir sürü hainliğini görün. Vakit kaybetme zamanı değil. Geri adım atma zamanı değil. Atılacak her adım Vatanın elden çıkması anlamına geliyor. Siz durunca daha fazla kudurdular ve cüretlendiler. Durmayacaktınız, şimdi daha güçlü bir şekilde devam edip bu iblisleri susturmanız gerekiyor.
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