"Bağdadi'nin cesedi ABD'nin elinde!"
İngiliz medyası, dün öldürüldüğü iddia edilen terör örgütü DEAŞ'ın elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi'nin cesedinin ABD'nin elinde olduğunu ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı.
DEAŞ elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Pentagon, dün saat 00.00'da Suriye'nin İdlib kentinde teröristbaşının öldürülmesine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.
Cesedi ABD'nin elinde
Dünya, Bağdadi haberlerini konuşurken, Ebubekir El Bağdadi operasyonuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters haber ajansı Bağdadi'nin cesedinin ABD askerlerinin elinde olduğunu bildirdi.