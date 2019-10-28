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Dünya

Bağdadi'den sonra bir kritik isim daha öldürüldü

Terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ölümünün ardından bir kritik gelişme daha yaşandı.Örgütün sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğü iddia edildi.

2019-10-28 12:11:00 - 2019-10-28 12:49:51
Bağdadi'den sonra bir kritik isim daha öldürüldü

DAEŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ardından, grubun sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğü öne sürüldü.

DAEŞ'li terörist elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ardından, grubun sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Dün akşam saatlerinde yerel kaynakların aktardığı haberlere göre, DAEŞ sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir, Cerablus yakınlarındaki Ayn Beyda köyünde düzenlenen ABD hava saldırısında öldürüldü.

El Muhacir'i hedef aldığı öne sürülen ABD hava saldırısının ardından bölgeden görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde DAEŞ'in önde gelen isimlerine ait olduğu öne sürülen bazı cesetler ve bir tanker içerisinde yanmış haldeki cesetler yer alıyor.

YGP'li terörist elebaşı da açıkladı

Çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu SDG'nin sözde elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Ebu Hasan El Muhacir'in öldürüldüğüne dair iddiayı Twitter hesabında paylaştı.

DAEŞ'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin de dün sabah saatlerinde Suriye'nin İdlib ili kuzeyinde ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ifade edilmişti.

Ebu Hasan el Muhacir kimdir?

DAEŞ'in üst düzey isimlerinden olan ve Bağdadi'nin sağ kolu olduğu öne sürülen El Muhacir, Aralık 2016'dan bu yana örgütün sözcülüğü görevini yürütüyordu.

El Muhacir bu göreve, grubun eski sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani'nin öldürülmesinin ardından bu göreve getirilmişti.

DAEŞ sözcüsü, DAEŞ'in birçok önemli açıklamasının arkasındaki isimdi ve örgüte bağlı medya kanalları, El Muhacir'in konuşmalarını, Bağdadi'nin konuşmaları ile aynı protokolle servis ediyordu.

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Yorumlar

abdrhman

hep lafta senaryo icabı öldürüldü diyor parçalanmış bir ceset gösteriyor hesapta. ulan bunlar senin beslediğin ...lerin. şimdi bunları öldü deyip yeni surat nakli ile başka yerlerde kullanacaksın. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir.
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Ferdi

Pislikler tek tek gebertiliyor.
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