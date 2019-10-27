Bağdadi üzerinden Türkiye'ye komplo!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan helikopterlerinin İdlib'in kuzey doğusunda uçtuğunu ve özel bir operasyon yaptığını söyledi. Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin İdlib'deki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Kara propaganda

Terör örgütü PKK adına sosyal medyada algı operasyonları yürüten Amed Dicle ve milli meselelerde Türkiye karşıtı pozisyon alması ile tanınan gazeteci Amberin Zaman sosyal medyada algı operasyonuna başladı.

Zaman, Türkiye'nin Bağdadi'nin yerini bildiği halde orada himaye ettiği iftirasını atarken, Amed Dicle, terör örgütü SDF'nin (PKK) bu operasyonda rol oynadığını belirterek terör örgütünü 'kurtarıcı' gibi gösterme çabasına girişti.

Metin Külünk'ten sert tepki

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, ise bu iki skandal tweeti sosyal medya hesabından paylaşarak "Bağdadi’yi PKK öldürmüş olacak... PKK nefes alacak.. Dünyaya da; 'Bak, PKK sizin azılı düşmanınız ile mücadele ediyor.' diyecekler, PKK cici olacak çünkü Anadolu’yu işgal etmek için hem PKK hem FETÖ hem DAEŞ emperyalizmin maşası." ifadelerini kullandı.

Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

"Unutmasınlar 15 Temmuz’da sokağa çıktığımız gibi sınıra yürümesini de biliriz!!

Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır! 150 saat dolmadan masada PKK üzerinden güç elde etmek isteyenler bilsinler ki,terör örgütler üzerinden masada diplomasi yapmak MİLLİ DEVLETLERİ yok etmek isteyenlerin işini kolaylaştırır.

Rusya tarihsel olarak ilk kez İslam ile daha yakın olmak, Müslüman Türk ve Arap Dünyası ile bu kadar yakın olma fırsatını yakalıyor. Rusya, bunu PKK’ya kurban etmeyecek kadar akıllıdır.Bugün PKK/DAEŞ üzerinden algı amaçlı yapılan hamlenin amacı; 29 Ekim öncesi,YPG/PKK’nın elini güçlendirme çabasından başka birşey değil.

DAEŞ FETÖ PKK akılları kiralık zombilerden oluşan Sykes Pıcot için kurgulanmış terör örgütleridir. Ortak hedefleri paramparça coğrafyamız."