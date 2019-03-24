"Bağdadi Suriye'de mağarada saklanıyor"

DAEŞ elebaşısı Bağdadi'nin Suriye'nin sahra bölgesinde (geniş çöllerden oluşan güneydoğu bölgesi) mağarada saklandığı iddia edildi.

AFP’nin haberine göre, bir zamanlar Suriye’nin geniş topraklarında 7 milyon insanının kaderini ve Irak topraklarının neredeyse üçte birini kontrolü eden Bağdadi, şimdi "liderlerinin nerede olduğunu bilmeyen dağınık savaşçıları" yönetiyor.

ABD "başında ödül" koydu

ABD, 47 yaşındaki Bağdadi’nin bulunmasına yardım eden kişiye 25 milyon dolar ödül vaat ediyor. AFP, destekçileri tarafından “hayalet” lakabı verilen Bağdadi’nin, geçmişte birkaç hava saldırısından kurtulduğuna, en az bir kez vurulduğuna ve şeker hastası olduğuna dikkati çekti.