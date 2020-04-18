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Aktüel

Bağcılar'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 20 bin 240 talebi yerine getirdi

2020-04-18 21:01:28 -
Bağcılar'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 20 bin 240 talebi yerine getirdi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", Bağcılar'da bugüne kadar 20 bin 240 talebi karşıladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların talepleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Bağcılar'da vatandaşlardan gelen 20 bin 240 talep, ekiplerce yerine getirildi.

Ulaştırılan yardımların arasında gıda, ekmek, sıcak yemek, sebze, meyve, temizlik ve hijyen malzemeleri ayrıca şarküteri gıdaları da yer alıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ile polis ekipleri, bugün de mahalleleri gezerek vatandaşların balkondan sarkıttıkları sepetlere ekmek bıraktı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, görevlilere yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederken, vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AA ekibi de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, mahalleleri dolaşan Vefa Sosyal Destek Grubu ile polis ekiplerinin çalışmasını görüntüledi.


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