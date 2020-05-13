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Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı

Şüphelinin adresinde 4 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:07:57 -
Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 3 pompalı tüfek, otomatik pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 12 ucu açılmamış silah namlusu, 5 fişek, 40 kurusıkı fişek, cam kavanoz içerisinde 116 gram uyarıcı hap parçacıkları ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

Adresteki Hasan T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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