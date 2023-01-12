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Aktüel Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama
Aktüel

Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 17:33:00 -
Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde ütü buhar kazanı patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Patlamada binadan düşen parçalar ve vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesindeki ütü buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Binadan aşağı düşen parçalardan kaçmaya çalışan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından binada tehlike oluşturan parçaları topladı. Patlama sırasında binadan düşen parçaların aşağıda park halinde bulunan araçlara hasar verdiği görüldü.

Cadde tamamen trafiğe kapatılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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