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Yerel Bağcılar'da korkutan patlama!
Yerel

Bağcılar'da korkutan patlama!

İstanbul Bağcılar'da ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada bulunan pres makinesinde patlama oldu. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 07:20:00 -
Bağcılar'da korkutan patlama!

Bağcılar’da 2 katlı iş yerinin 2'inci katında bulunan pres makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi.  Patlama saat 05.20 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pencereler caddeye fırladı

İş yerinde, patlamanın şiddetiyle pencereler caddenin ortasına kadar fırladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinin kapalı olması ve içeride kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı engelledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın henüz belirlenemeyen bir sebeple pres makinesinden kaynaklandığı belirtildi.

"Sonik patlaması gibiydi"

Patlamayı 5 sokak ilerideki evinden duyan ve sesine uyanan Muhammet Akarsu şu ifadeleri kullandı:

"O sırada ben evimde uyuyordum. Öyle bir patlama sesi geldi ki, sanki uçakların sonik patlaması gibi. Ben 5 sokak ileride oturuyorum. Evler sallandı, binalar sallandı. O derece patlama sesi geldi. Kalkıp geldiğimizde buraya, giriş katlardaki dükkanların camları patlamıştı, diğer dükkanları camları patlamıştı. Gerçekten bir bomba düşmüş gibi patladı. Yani çok şiddetliydi. Basınçlı bir patlamaydı"

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