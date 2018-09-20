“Bağcılar’da gaziler ve şehit yakınları onur yemeğinde ağırlandı”

Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında bir yemek programı düzenledi. Halk Sarayı’nda düzenlenen programa Kore’den Kıbrıs’a, Güneydoğu’dan 15 Temmuz’a kadar bu millet için canını feda eden şehitlerin yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Devlet olarak millet olarak gazilerimizin ve şehit ailelerimizin değerini bilen bir milletiz. Sizlerin dertlerinizi sorunlarınızı dinliyor ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bütün kurumlar olarak sizler için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.

“Bu cennet vatanımızda birliğimizden taviz vermeyeceğiz”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Dünya var oldukça zulüm de olacak. Önemli olan zulümün değil mazlumun yanında olabilmek. Elhamdülillah biz bugün zulumün karşısında olduğumuzu bir daha gösterdik. Bugün bu ülkede huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bağcılar ailesi olarak her zaman şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olduk. Şehit kanlarıyla bize emanet edilen bu cennet vatanımızda birliğimizden taviz vermeyeceğiz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de şunları söyledi: “19 Eylül Türkiye’de öteden beri gazilik bilincinin yeniden canlı tutulması adına kutlanır. Ezan ve bayrak mücadelesini canıyla ödeyenler şehit olmuştur kalkan olanlar da bu işin gazisi olmuştur. Şehitlerimize rahmet gazilerimize de hayırlı huzurlu ömürler diliyorum”

Konuşmaların ardından yemek yenildi ve dua edildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.